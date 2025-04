Kangra: धर्मशाला के पूर्व एसडीएम ने मुख्य सचिव को भेजा इस्तीफा, कहा-'मैं दूसरा विमल नेगी नहीं बनना चाहता'

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और धर्मशाला के पूर्व एसडीएम संजीव भोट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है।

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और धर्मशाला के पूर्व एसडीएम संजीव भोट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे में उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते दो वर्षों में बार-बार तबादले कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह दूसरा विमल नेगी नहीं बनना चाहते।

संजीव भोट का कहना है कि उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार इधर-उधर भेजा गया। पिछले दो वर्षों में उन्हें पहले किन्नौर, फिर भरमौर, उसके बाद धर्मशाला और अब फिर से भरमौर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन साफ महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी का शिकार बनाया जा रहा है।

संजीव भोट ने बताया कि वह जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति से संबंध रखते हैं और पहाड़ी व दूरदराज क्षेत्रों की सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी, फिर भी उनके कार्यों की अनदेखी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन समर्पण के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले अधिकारी विमल नेगी का मामला भी तबादलों को लेकर चर्चा में रहा था, जिस संदर्भ में संजीव भोट ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके साथ भी वही हालात बनें।

