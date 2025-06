Kangra: नौरा की नेहा ने नर्सिंग लैफ्टिनैंट बनकर बढ़ाया मान, दादा और पिता भी दे चुके हैं सेना में सेवाएं

Edited By Vijay, Updated: 27 May, 2025 07:36 PM

कांगड़ा जिला के उपमंडल धीरा की ग्राम पंचायत नौरा के गांव करनेड की बेटी नेहा राजपूत ने भारतीय सेना में नर्सिंग लैफ्टिनैंट बन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

धीरा (गगन): कांगड़ा जिला के उपमंडल धीरा की ग्राम पंचायत नौरा के गांव करनेड की बेटी नेहा राजपूत ने भारतीय सेना में नर्सिंग लैफ्टिनैंट बन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सैन्य पृष्ठभूमि परिवार से ताल्लुक रखने वाली नेहा तीसरी पीढ़ी में भी इस क्रम को जारी रखेंगी। नेहा के पिता राजेश राणा भारतीय सेना से नायब सूबेदार के पद से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान समय में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर में कार्यरत हैं जबकि माता मीना कुमारी गृहिणी हैं।

नेहा के दादा शक्ति चन्द राणा भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेहा ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा आर्मी स्कूल योल से ग्रहण करने के पश्चात काॅलेज ऑफ नर्सिंग आईएनएचएस अस्विनी कोलाबा मुंबई से साढ़े 4 साल बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की। मंगलवार को भारतीय सेना में लैफ्टिनैंट के स्टार माता-पिता द्वारा नेहा के कंधों पर लगाए गए और अब नेहा ऑल इंडिया कार्डियो थोरेसिक सैंटर पुणे में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। नेहा की इस कामयाबी पर दादा शक्ति चन्द राणा और दादी शूल्ली देवी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

