दरिंदगी की इंतहा! नाबालिग बच्ची को किया गर्भवती, प्रसव के दौरान हुआ मृत बच्चा; अब पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Feb, 2026 11:44 AM
Chamba News: नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के संगीन मामले में चंबा पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरूवार को पुलिस ने आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया है।
गुमराह कर ले गया था आरोपी
पुलिस अधीक्षक (SP) चंबा, विजय सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत के अनुसार, आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जहां उसने पीड़िता का लगातार यौन शोषण किया। पीड़िता जब वापस घर लौटी, तो उसने पेट में तेज दर्द की शिकायत की। परिजन उसे तुरंत चंबा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। घटना के कुछ समय बाद प्रसव के दौरान नाबालिग ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस की कार्रवाई और आगामी कदम
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी फिलहाल जेल में है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद उसे पुनः अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं और साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है।