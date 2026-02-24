Main Menu

Chamba: भगवा चाेला पहनकर गांव में घूम रहे थे संदिग्ध, ऐसे चढ़े ग्रामीणाें के हत्थे, फिर पुलिस ने...

Edited By Vijay, Updated: 24 Feb, 2026 06:53 PM

fake monk caught

चम्बा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुवाड़ी कस्बे के साथ लगती ग्राम पंचायत बनेट के गांव भगड़ोत्रा में ग्रामीणों ने भगवा कपड़े पहनकर भिक्षा मांग रहे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, जो पूछताछ में नकली साधु निकले।

चुवाड़ी (पंकज): चम्बा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुवाड़ी कस्बे के साथ लगती ग्राम पंचायत बनेट के गांव भगड़ोत्रा में ग्रामीणों ने भगवा कपड़े पहनकर भिक्षा मांग रहे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, जो पूछताछ में नकली साधु निकले। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

जानकारी के अनुसार भगड़ोत्रा गांव में 2 व्यक्ति साधु के वेश में भिक्षा मांग रहे थे। हाल ही में क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण सतर्क थे। जब स्थानीय लोगों ने इन साधुओं से उनका पहचान पत्र या दस्तावेज दिखाने को कहा तो वे बगले झांकने लगे और कोई भी वैध कागज नहीं दिखा पाए। शक गहराने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कबूला कि वे पड़ोसी राज्यों से हैं और यहां सिर्फ भिक्षा मांगने के उद्देश्य से आए थे। पुलिस ने दोनों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया और निर्देश दिए कि वे दोबारा इस क्षेत्र में नजर न आएं। पुलिस ने फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

चोरी की घटनाओं से डरे हैं लोग, बाहरी लोगों पर जताया शक
स्थानीय निवासी रमेश कुमार, जितेंद्र, पंकज, रविंद्र और संजीव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। कई मामलों में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन घटनाओं में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का हाथ हो सकता है, जिनका कोई पुलिस पंजीकरण नहीं होता। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिना वैरिफिकेशन के घूमने वाले बाहरी लोगों पर नकेल कसी जाए, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। वहीं पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इसी तरह सतर्क रहें। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति क्षेत्र में नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

 

