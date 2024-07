Kangra: पुढ़बा बाजार में आग की भेंट चढ़ी दुकान, दुकानदार को लाखों का नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 26 Jul, 2024 04:51 PM

कांगड़ा जिला के उपमंडल धीरा के अंतर्गत आते पुढ़बा बाजार में हुए भीषण अग्निकांड में एक दुकान राख के ढेर में तबदील हो गई, जिसमें प्रभावित दुकानदार को लाखों का नुक्सान हुआ है।

धीरा (गगन): कांगड़ा जिला के उपमंडल धीरा के अंतर्गत आते पुढ़बा बाजार में हुए भीषण अग्निकांड में एक दुकान राख के ढेर में तबदील हो गई, जिसमें प्रभावित दुकानदार को लाखों का नुक्सान हुआ है। प्रभावित दुकानदार राजेश कुमार ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी बिजली के सामान की दुकान बन्द करके घर चला गया था। रात करीब पौने 9 बजे उसकी दुकान से आसपास के लोगों ने आग की लपटें देखने पर शोर मचाया। इस दौरान घटनास्थल पर काफी लोग एकत्रित हो गए। वहीं घटना की सूचना अग्निशमन केंद्र धीरा को दी गई। सूचना मिलने पर धीरा से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

धीरा उप अग्निशमन केंद्र के प्रभारी मदन सिंह ने बताया कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने समय पर पहुंच कर आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानों और घरों को जलने से बचा लिया गया। प्रभावित दुकानदार राजेश कुमार के अनुसार उनकी दुकान में रखा लगभग 18 लाख रुपए का सामान इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गया।

शुक्रवार को प्रशासन की ओर से एसडीएम धीरा राकेश शर्मा तहसीलदार भारत चंद्र और अन्य सहयोगी कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और नुक्सान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित दुकानदार राजेश कुमार को प्रशासन की ओर से 10 हजार की राशि फौरी राहत के रूप में दी। एसडीएम ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को पूरे नुक्सान की विस्तृत रिपोर्ट बना कर भेजने के आदेश जारी किए हैं ताकि नियमानुसार प्रभावित दुकानदार को हरसंभव सहायता प्रदान की जा सके।

