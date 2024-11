Mandi: नर्सिंग छात्रा की मौत पर परिजनों का विरोध प्रदर्शन, बोले-होस्टल की चाैथी मंजिल से खुद नहीं गिरी बेटी, उसे गिराया गया

मंडी जिले के एक निजी नर्सिंग काॅलेज के हाेस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर जान गंवाने वाली नर्सिंग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को मंडी में लोगों ने प्रदर्शन किया।

मंडी (रजनीश): मंडी जिले के एक निजी नर्सिंग काॅलेज के हाेस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर जान गंवाने वाली नर्सिंग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को मंडी में लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजनों व ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अंजना की मौत सोची-समझी साजिश है जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंप कर मामले की जांच करने की मांग उठाई।

पिता ने सोची-समझी साजिश का लगाया आरोप

अंजना के पिता भगत राम ने बताया कि उनकी बेटी खुद गिरी नहीं, बल्कि उसे हाेस्टल की चौथी मंजिल से गिराया गया है। उन्होंने कहा कि अंजना चौथी मंजिल से गिरी होती तो उसको काफी चोटें आतीं परंतु उसे सिर के अलावा कहीं भी चोट नहीं लगी थी। उन्हें शक है कि यह किसी की सोची-समझी साजिश हो सकती है। अंजना के मामा केवल कृष्ण, ग्रामीण शकुंतला ने कहा कि अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है, बाद में प्रदर्शन और भी उग्र किया जाएगा।

जब तक अंजना को न्याय नहीं मिलता चुप नहीं बैठेंगे

भगत राम ने कहा कि अंजना के हाेस्टल से गिरने की सूचना परिजनों की बजाय उसके मामा-मामी को दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि अंजना ने 13 दिन पहले ही निजी नर्सिंग काॅलेज व हाेस्टल ज्वाइन किया था और 24 अक्तूबर को वह हाेस्टल की बालकनी से गिर जाने से गंभीर रूप से घायल ही गई थी। उसे पीजीआई चंडीगढ़ और मोहाली फोर्टिज तक उपचार के लिए ले जाया जाता है, परंतु उसे बचाया न जा सका।

