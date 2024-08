सावधान! CBI अधिकारियों के नाम से भेजे जा रहे फर्जी वारंट और सम्मन

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 12:04 PM

शिमला (राक्टा): आज के समय में इंटरनैट के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं धोखाधड़ी के मामलों में भी तेजी से बढ़ौतरी हुई है। आलम ये है कि आज साइबर अपराधी नए-नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसी कड़ी में अब शातिर अपराधी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम व पदनाम का दुरुपयोग कर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में सीबीआई ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को ऐसे स्कैम से बचने की सलाह दी है।

डिस्प्ले पिक्चर का भी कर रहे दुरुपयोग

सीबीआई के अनुसार साइबर अपराधी इंटरनैट, ई-मेल व व्हाट्सएप आदि के माध्यम से निदेशक सीबीआई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले फर्जी दस्तावेज, फर्जी वारंट व सम्मन को धोखाधड़ी करने हेतु प्रसारित कर रहे हैं। ब्यूरो के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सीबीआई के लोगों का कुछ अपराधियों द्वारा अपने डिस्प्ले पिक्चर के रूप में दुरुपयोग किया जाता है ताकि वे पैसे ऐंठने के लिए मुख्य रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर सकें, ऐसे में सीबीआई ने जनमानस को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें तथा इस तरह के घोटालों का शिकार न बनें। ऐसा मामला सामने आने पर तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें।

फेक लिंक पर न करें क्लिक

साइबर पुलिस के अनुसार शातिर अपराधी फेक लिंक भी लोगों को भेज रहे हैं। संबंधित लिंक पर क्लिक करते ही लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें अपराधी लोगों को डराने व पैसा जमा करने के लिए इंटरनैशनल इंटरनैट जैनरेटिड नंबरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सभी को सजग रहने की आवश्यकता है।

