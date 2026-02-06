Main Menu

Solan: परिवहन विभाग की कार्रवाई, बिना दस्तावेजों के चल रही 2 बसें जब्त

Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2026 09:44 PM

two buses operating without documents have been seized

टैक्स चोरी व यातायात नियमों की अवहेलना करके वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 28 चालान करके करीब साढ़े 3 लाख रुपए का जुर्माना किया।

बीबीएन (शेर सिंह): टैक्स चोरी व यातायात नियमों की अवहेलना करके वाहन चलाने वालों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 28 चालान करके करीब साढ़े 3 लाख रुपए का जुर्माना किया। इस दौरान बिना दस्तावेजों के चल रही 2 बसों को जब्त भी किया गया। आरटीओ बद्दी-नालागढ़ विपिन गुप्ता की अगुवाई में परिवहन विभाग की टीम द्वारा नालागढ-मानपुरा व नालागढ़-ढेरोवाल रोड पर वाहनों की चैकिंग की गई।

इस दौरान एक कम्पनी कर्मचारी व एक स्कूल बस को बिना वैद्य दस्तावेजों से चलती पाई गई, इन दोनों बसों को जब्त किया गया। इसी तरह बिना परमिट, बिना टैक्स व अन्य यातायात नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि चैकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और यातायात नियमों की अवहेलना व टैक्स चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

