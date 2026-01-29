सोलन में कल लगेगा Power cut: देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 30 जनवरी, 2026 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी।

राहुल वर्मा ने कहा कि 30 जनवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक 11 के.वी. एक्सप्रेस फीडर चम्बाघाट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों चम्बाघाट औद्योगिक क्षेत्र चम्बाघाट तथा आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि 30 जनवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक 11 के.वी. कण्डाघाट फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ब्रूरी, कथोग, दधोग, दाउंसी, सलोगड़ा, मनसार, शिवालय मंदिर, पडग, कोठों, मेला मैदान, हरट, आई.पी.एच. 1, 2 व 3 स्टेज ग्राणी, नेरी, जोखड़ी, मठिया, गलूथ, टिक्कर, गण की सेर, कोणार्क होटल के समीप का क्षेत्र, जराश, बसाल रोड पर स्थित एस.बी.आई. बैंक, मेहर कॉलोनी के कुछ क्षेत्र, चम्बाघाट गुरूद्वारा से उपर का क्षेत्र, प्राथमिक विद्यालय के समीप पार्वती निवास तथा आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि 30 जनवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक 11 के.वी. डब्ल्यू.एस.एस. फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों एन.आर.सी.एम., करोल बिहार, बेर पानी, बेर गांव, बेर खास, फोरोस्ट कॉलोनी, चम्बाघाट चौक, हिमालयन पाइप, दामकड़ी, जौणाजी, सेर चिराग, कोटला, मशीवर, दयारग बुघार, रोमी बस्सी, हदेची, शेरपा रिसोर्ट, बालूघाटी, बायला, चंगर, शिल्ली, फशकना, अश्वनी खड्ड, बजलोग, शिल्ली स्थित आई.पी.एच. योजनाएं, रिधिधार, कनाह बजनाल, नडोह, उपायुक्त आवास तथा आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि खराब मौसम एवं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है। राहुल वर्मा ने कहा कि हालांकि 33 के.वी. कण्डाघाट फीडर के माध्यम से वैकल्पिक रूप से विद्युत आपूर्ति आरम्भ है किंतु फिर भी आवश्यकतानुसार ओवरलोडिंग के दृष्टिगत अन्य क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति बाधित की जा सकती है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

