हिमाचल में बिजली हुई सस्ती, शराब होगी महंगी, जानें कितने बढ़ेंगे दाम

Edited By Jyoti M, Updated: 01 Apr, 2026 10:27 AM

हिमाचल प्रदेश में आज, 1 अप्रैल 2026 से आम जनता और व्यापारियों के लिए दो महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। एक तरफ जहां बिजली की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ शराब के शौकीनों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में आज, 1 अप्रैल 2026 से आम जनता और व्यापारियों के लिए दो महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। एक तरफ जहां बिजली की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ शराब के शौकीनों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है।

बिजली की दरों में कटौती

राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नए वित्त वर्ष (2026-27) के लिए बिजली की नई दरों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ औद्योगिक क्षेत्र (Industries) को मिलेगा, जहाँ भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है।

बोर्ड की औसत आपूर्ति लागत पिछले साल के $6.76$ रुपये से घटकर अब $6.75$ रुपये प्रति यूनिट हो गई है। यानी प्रति यूनिट 1 पैसे की सांकेतिक कमी दर्ज की गई है। आम नागरिकों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना पहले की तरह ही जारी रहेगी।

महंगी होगी शराब

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी होगी । आबकारी विभाग की नई नीति के कारण उपभोक्ताओं को अब अधिक कीमत चुकानी होगी।

अनुमान है कि शराब की बोतलों पर 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इस बार ठेकों की नीलामी पिछले साल के मुकाबले 10% ऊंचे बेस प्राइज पर की है। कुल्लू और लाहौल-स्पीति के सभी ठेकों का जिम्मा तेलंगाना की एक कंपनी ने लिया है, जबकि कई अन्य जिलों में नीलामी की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

प्रदेश में पहली बार शराब ठेकों के लिए ई-नीलामी (e-auction) शुरू की गई है। यदि कुछ क्षेत्रों में ठेके नीलाम नहीं हो पाते हैं, तो पुराने मालिकों को ही कुछ समय के लिए इन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी।