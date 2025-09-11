आपदा की मार: 10 दिन से अंधेरे में डूबा है बालीचौकी, जनता परेशान..

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Sep, 2025 11:47 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, बालीचौकी क्षेत्र के लोग भारी बारिश के कारण आई आपदा के दस दिन बाद भी बिजली के बिना रहने को मजबूर हैं। कई गांवों और उपमंडल मुख्यालय में अभी तक बिजली नहीं आई है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि बिजली न होने के कारण उनके घरों में पैसों की तंगी हो गई है। बैंक शाखाओं में लेनदेन न हो पाने से राशन और पानी जैसी जरूरी चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने सिर्फ कागजों पर ही बिजली बहाल करने के दावे किए हैं, जबकि जमीन पर स्थिति बहुत खराब है।

उपमंडल मुख्यालय बालीचौकी में सोमवार को बिजली आपूर्ति बहाल हुई थी, लेकिन लोकल फाल्ट के कारण फिर से गुल हो गई। हालांकि, बुधवार शाम तक इसे दोबारा ठीक कर दिया गया। अब बोर्ड के कर्मचारी दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस संबंध में, थलौट विद्युत बोर्ड के अधिशासी अभियंता जितेंद्र बिष्ट ने बताया कि कर्मचारियों की टीमें युद्धस्तर पर काम कर रही हैं और जल्द ही सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिजली नहीं आई तो वे विद्युत बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। यह दिखाता है कि लोग इस समस्या से कितने परेशान हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान चाहते हैं।

