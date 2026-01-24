Main Menu

Kangra: जहरीला पदार्थ खाने से बिगड़ा युवती का स्वास्थ्य

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 10:53 PM

पुलिस थाना धर्मशाला के तहत एक युवती द्वारा दवाई की कड़वाहट मिटाने के लिए चॉकलेट की जगह जहरीला पदार्थ खाने से स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): पुलिस थाना धर्मशाला के तहत एक युवती द्वारा दवाई की कड़वाहट मिटाने के लिए चॉकलेट की जगह जहरीला पदार्थ खाने से स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की युवती धर्मशाला के समीपवर्ती मोहली में अपने माता-पिता के साथ किराए के कमरे में रहती है। तबीयत बिगड़ने पर युवती को धर्मशाला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस थाना धर्मशाला को शुक्रवार देर रात अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक युवती को जहरीला पदार्थ खाने के बाद अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवती के बयान कलमबद्ध किए। इसमें युवती ने बताया कि बुखार होने के चलते उसने दवाई खाई थी। दवाई की वजह से उसके मुंह में कड़वाहट होने के चलते चॉकलेट की जगह गलती से किसी जहरीले पदार्थ को खा लिया था। एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि युवती के बयान कलमबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

