Una: दौलतपुर चौक में लगी डिजिटल जागरूकता कार्यशाला, साइबर ठगी से बचाव की दी जानकारी

Edited By Vijay, Updated: 24 Jul, 2024 04:35 PM

ऊना जिला के दौलतपुर चौक में डिजिटल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

दौलतपुर चौक (परमार): ऊना जिला के दौलतपुर चौक में डिजिटल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न गांवों से आए पंचायत प्रतिनिधियों, युवाओं और स्थानीय लोगों को सचेत करते हुए कहा कि बदलते दौर में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते सभी को इंटरनैट का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए।

एसडीएम गगरेट सोमिल गौतम ने कहा कि सोशल मिडिया के माध्यम से ज्यादातर युवा साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने पासवर्ड व ओटीपी किसी से भी सांझा न करें व फर्जी कॉल से सावधान रहें। डीएसपी अम्ब डॉ. बसुधा सूद ने बताया कि व्हाट्सएप, फेसबुक के अकाऊंट सैटिंग में जाकर बदलाव करके साइबर ठगी से बचा जा सकता है।

इस मौके पर तहसीलदार घनारी कुलताज सिंह, कॉलेज प्राचार्य डॉ. युद्धवीर सिंह पटियाल, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष कंवर सुरेन्द्र ठाकुर, नगर पंचायत सचिव हर्ष गुप्ता, हिमाचल प्रदेश पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी, एसएचओ अम्ब गौरव भारद्वाज, कानूनगो अनिल ठाकुर, कानूनगो श्रीराम, कानूनगो जयगोपाल, कांग्रेस नेता कैलाश लाल सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here