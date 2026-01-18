धर्मशाला छात्रा मौत मामला: सोमवार को मैडीकल बाेर्ड की रिपोर्ट आने से घटना से उठ सकता है पर्दा

धर्मशाला की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रैंगिंग और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में छात्रा के इलाज व मैडीकल हिस्ट्री की जांच को लेकर मैडीकल बोर्ड की रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है।

धर्मशाला (ब्यूरो): धर्मशाला की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रैंगिंग और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में छात्रा के इलाज व मैडीकल हिस्ट्री की जांच को लेकर मैडीकल बोर्ड की रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है। मामले में अहम मानी जा रही मैडीकल बोर्ड रिपोर्ट से इस घटना से रहस्य का पर्दा उठ सकता है। जानकारी के अनुसार इस मामले में छात्रा की मैडीकल हिस्ट्री व इलाज की पद्धति को जानने के लिए फोरैंसिक विज्ञान विभाग के एक्सपर्ट और स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित मैडीकल बोर्ड में टांडा मैडीकल कॉलेज के साथ ही एम्स बिलासपुर के विशेषज्ञ को शामिल किया गया है जिनके द्वारा छात्रा की तबीयत बिगड़ने से लेकर विभिन्न अस्पतालों में हुए छात्रा के इलाज से संबंधित रिपोर्टों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद बोर्ड में गठित डाक्टरों द्वारा तैयार की जाने वाली मैडीकल रिपोर्ट में अपनी राय लिखी जाएगी जिससे यह पता चल जाएगा कि यह सारा मामला आने के बाद छात्रा को अस्पतालों में क्या इलाज दिया गया और वास्तव में मौत के क्या कारण रहे जबकि इस मामले में आरएफएसएल से भी बाकी बची डिजिटल रिपोर्ट आने के बाद भी इस मामले के काफी हद तक हल होने की उम्मीद है जबकि छात्रा मौत मामले को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा मामले को लेकर गहन पहलू एकत्रित करने के साथ पूछताछ का दौर जारी है।

वहीं शनिवार को मामले को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपित प्रोफैसर व 2 छात्राओं की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी गई है। गौरतलब है कि धर्मशाला की 19 वर्षीय छात्रा की 26 दिसम्बर को संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद इस मामले ने 31 दिसम्बर व 1 जनवरी को वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ा था। इसके पश्चात एक जनवरी को धर्मशाला कॉलेज की चार छात्राओं के खिलाफ रैगिंग व मारपीट करने के आरोपों में तथा एक प्रोफैसर पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद यूजीसी, महिला आयोग व राज्य शिक्षा निदेशालय ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया था। डीआईजी नॉर्थ जोन धर्मशाला सौम्या साम्बशिवन का कहना है कि पुलिस द्वारा मामले के हर पहलू को लेकर गहन जांच की जा रही है जबकि मैडीकल रिपोर्ट प्राप्त होना अभी बाकी है।