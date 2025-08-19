कुल्लू में तबाही की बारिश! लग वैली और सरवरी नालों में आई बाढ़, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुल्लू की लग वैली में आधी रात के करीब बादल फटने से तीन दुकानें बह गईं। इसके अलावा, कणोंन में एक पुल भी बह गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुल्लू की लग वैली में आधी रात के करीब बादल फटने से तीन दुकानें बह गईं। इसके अलावा, कणोंन में एक पुल भी बह गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सरवरी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे आवाजाही मुश्किल हो गई है। हनुमान बाग को जोड़ने वाला पैदल पुल भी टूटने की कगार पर है।

लगातार हो रही बारिश और बिगड़ते हालात को देखते हुए, कुल्लू और बंजार सब डिवीजन के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है। बचाव और राहत कार्य जारी है।