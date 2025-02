Himachal: गणतंत्र दिवस पर ऊना में होगा जिला स्तरीय समारोह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 26 जनवरी को ऊना में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र स्कूल ऊना के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

ऊना (सुरेन्द्र): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 26 जनवरी को ऊना में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र स्कूल ऊना के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। जिला प्रशासन ने समारोह को भव्य व भावपूर्ण बनाने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। नगर निगम बनने के बाद ऊना में राष्ट्रीय महत्व का यह पहला आयोजन है, ऐसे में ऊना शहर को विशेष रूप से सजाया गया है। मिनी सचिवालय समेत मुख्य भवनों और महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष लाइटिंग की गई है। उपमुख्यमंत्री 26 जनवरी को सुबह 10:40 बजे एमसी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 10:55 बजे स्कूल प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण करेंगे। वह मार्च पास्ट की सलामी लेने के साथ जिला वासियों को संबोधित करेंगे।

विकास योजनाओं पर आधारित झांकियां हाेंगी प्रदर्शित

समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों और सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं पर आधारित झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना और अन्य योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। स्कूल परिसर में एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

27 जनवरी को हरोली अस्पताल में एक्स-रे और अल्ट्रासाऊंड मशीन का लोकार्पण

प्रवक्ता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री 27 जनवरी को सुबह 11:30 बजे हरोली अस्पताल का दौरा करेंगे। वह यहां नव स्थापित एक्स-रे और अल्ट्रासाऊंड मशीन का लोकार्पण करेंगे। इससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी और क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

