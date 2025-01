Himachal: गणतंत्र दिवस पर हिमाचल का लाल उड़ाएगा दुनिया का सबसे तेज फाइटर जैट राफेल

Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2025 10:14 AM

ऊना (सुरेन्द्र): हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अमोल गर्ग अब दुनिया के सबसे तेज फाइटर जैट राफेल को उड़ाएंगे। यह न केवल ऊना बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अमोल गर्ग 26 जनवरी को दिल्ली के कर्त्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस फ्रांसीसी फाइटर प्लेन को उड़ाएंगे, जो इस समय वायु सेना की ताकत का प्रतीक माना जाता है। ऊना जिला की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले अमोल के पिता जगदीप शर्मा एक पूर्व नेवी अधिकारी और वर्तमान में ओएनजीसी में इंजीनियर हैं, जबकि उनकी माता स्नेहा शर्मा गृहिणी हैं। अमोल का छोटा भाई टाटा मैमोरियल अस्पताल में एमडी की पढ़ाई कर रहा है।

यूपीएससी एनडीए की परीक्षा में पूरे देश में हासिल किया था तीसरा स्थान

डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल ऊना से 12वीं के बाद अमोल ने एनआईटी हमीरपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन देश की रक्षा सेवा में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उसे छोड़कर पुणे स्थित नैशनल डिफैंस एकैडमी को ज्वाइन किया। यहां उन्होंने यूपीएससी एनडीए की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया था। यहीं नहीं, वह वायु सेना में भी पहले रैंक के कैडेट बने। वर्तमान समय वह भारतीय वायु सेना के अम्बाला बेस में तैनात हैं।

