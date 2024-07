सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार उठा रही पुख्ता कदम : अग्निहोत्री

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 10:10 PM

शिमला (ब्यूरो): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बेहतरीन तरीके से पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिमला में 1655 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा रोपवे बनाया जा रहा है, जिसके 24 स्टेशन शहर के विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। इसके बनने से लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी और जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी, वहीं पैदल चलने वालों के लिए अलग से मार्ग बनाए गए हैं, जबकि शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 5000 गाड़ियों के लिए पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है। वह आईजीएमसी शिमला में परिवहन विभाग व चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी सैमीनार में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेलवे और हवाई मार्ग की सीमित सुविधा है लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम की 3200 बसों के माध्यम से 5 लाख लोगों को प्रतिदिन बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश के 70 लाख लोगों की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 12 बैरियर्स पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रैकग्निशन कैमरा लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा ऑटोमैटिक इंस्पैक्शन एंड सर्टिफिकेशन सैंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि वाहनों की ऑटोमैटिक टैस्टिंग और पासिंग हो सके। उन्होंने परिवहन विभाग को विदेश जाने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसैंस जारी करने के लिए अलग व्यवस्था तैयार करने की दिशा में कार्य करने को कहा।

