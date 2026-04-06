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  • उपमुख्यमंत्री ने देवरी खनेटी में किया 38.08 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन

उपमुख्यमंत्री ने देवरी खनेटी में किया 38.08 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Apr, 2026 03:45 PM

deputy chief minister inaugurates lift drinking water scheme

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कोटखाई के देवरी खनेटी में 38.08 करोड़ रुपए से तैयार की गई पब्बर नदी से उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस 17 किलोमीटर लंबी योजना से जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की लगभग 23 पंचायतें लाभान्वित होंगी।

शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कोटखाई के देवरी खनेटी में 38.08 करोड़ रुपए से तैयार की गई पब्बर नदी से उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस 17 किलोमीटर लंबी योजना से जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की लगभग 23 पंचायतें लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की जल परियोजनायें चल रही हैं जिन्हें जल्दी पूरा किया जाएगा।

उन्होंने 1 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी खनेटी का भी शुभारंभ किया। इस केंद्र के बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की पानी, परिवहन व अन्य सम्बंधित विभागों से संबंधित सभी विकास की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार, आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह व जुब्बल-कोटखाई को विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रामलाल ठाकुर को याद करते हुए कहा कि इन सभी के अथक प्रयासों से आज हिमाचल विकास की दृष्टि से हर पहलु पर आगे है और निरंतरता के साथ नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुकेश अग्निहोत्री ने स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के उनके लोगों के प्रति समर्पण भाव और कार्यों को पूर्ण करने की कुशलता की सराहना करते हुए कहा कि लोगों के प्रति इनके दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वाहन करना ही इन्हें एक सशक्त व्यक्तित्व प्रदान करता है जो इन्हें अन्य से अलग बनाता है। उन्होंने कहा कि रोहित ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया है चाहे शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना हो, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सी.बी.एस.ई में परिवर्तित करना हो या विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा व उपकरण उपलब्ध करवाना हो जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके लिए जुब्बल-कोटखाई के लोग बधाई के पात्र हैं।

उपमुख्यमंत्री ने दी विस क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल योजना की सौग़ात: शिक्षा मंत्री

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा क्षेत्र को सबसे बड़ी उठाऊ पेयजल योजना की सौगात दी है। यह एनडीबी के तहत एकमात्र योजना थी जिसके तहत 63 गाँव के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यहां पेयजल से संबंधित समस्या रहती थी जिसका आज निदान हुआ है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सबसे अधिक 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अतिरिक्त एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुआ। इसी कड़ी में देवरी खनेटी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज जानता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ऐतिहासिक रिहाली मेला को जिला स्तरीय मेला का दर्जा दिया गया। विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन सालों में जल शक्ति विभाग की 300 करोड़ रुपए की योजनायें चली हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय कोटखाई में मिला, सब-जज कोर्ट मिला, वेटरनरी अस्पताल, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और लगभग 172 सड़कें स्वीकृति हुई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं जिसके तहत प्रदेश में 151 सी.बी.एस.ई स्कूल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, विभाग में युवाओं को पक्की नौकरियां दी जा रही हैं। एन.ए.एस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश, शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से तीसरे नंबर पर पहुँच गया है जोकि इस पहाड़ी प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर है जोकि पूरे देश में सर्वाधिक है। इस दौरान मोती लाल डेरटा, राणा साहब खनेटी ओमकार चंद, उपमंडल दंडाधिकारी कोटखाई अभिषेक भरवाल, डीएसपी, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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