Mandi: घर के बरामदे में फिसला युवक का पांव, आंगन में गिरकर चली गई जान

मंडी जिला के उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत बखरोट (पटार) में शनिवार को एक 36 वर्षीय युवक की गिरने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान पवन कुमार पुत्र ज्ञान चन्द निवासी गांव खमारला, डाकघर खनेयोल बगड़ा व तहसील करसोग के रूप में हुई है।

करसोग (धर्मवीर गौतम): मंडी जिला के उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत बखरोट (पटार) में शनिवार को एक 36 वर्षीय युवक की गिरने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान पवन कुमार पुत्र ज्ञान चन्द निवासी गांव खमारला, डाकघर खनेयोल बगड़ा व तहसील करसोग के रूप में हुई है। पवन लोहे के औजार बनाने का कार्य करता था। पिछले लगभग 25 दिनों से अपनी साथी कामगार के घर काम के सिलसिले में रह रहा था।

घर मालिक के अनुसार सुबह के समय लगभग पवन कुमार जब बाहर निकला तो बरामदे में पैर फिसलने के कारण आंगन में जा गिरा। परिवार सदस्यों के पूछने पर युवक ने अपना हाल ठीक बताया और फिर से कमरे में चला गया, लेकिन कुछ समय बाद जब वे उसका हाल जानने उसके पास पहुंचे तो वह बेसुध पड़ा था।

इस पर उन्होंने युवक के परिवार को सूचित किया और तुरंत उसे नागरिक चिकित्सालय करसोग ले गए। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के शव का पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा। एसडीपीओ करसोग गौरवजीत सिंह ने मामले की पुष्टि की है। वहीं प्रशासन की तरफ से तहसीलदार करसोग वरुण गुलाटी ने बताया कि मृतक के परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here