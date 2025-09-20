Main Menu

Himachal: मक्की का गट्ठा उठाते ही 'काल' ने मारा झपटा, 36 वर्षीय महिला की चली गई जान

20 Sep, 2025

बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सरगल में खेत में काम कर रही एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। मृतका की पहचान प्रवीणा (36) पत्नी फारूक मोहम्मद के रूप में हुई है।

बिलासपुर/झंडूता: बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सरगल में खेत में काम कर रही एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। मृतका की पहचान प्रवीणा (36) पत्नी फारूक मोहम्मद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीणा शुक्रवार दोपहर को अपने खेत में मक्की की फसल की कटाई कर रही थी। इसी दौरान जब उसने मक्की का एक गट्ठा उठाया, तो उसमें छिपे एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया।

सांप के काटने का पता चलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वे बिना कोई देरी किए प्रवीणा को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी बरठीं अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना तलाई की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार काे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाना शुरू कर दिया है। इस अप्रत्याशित घटना से मृतका का परिवार गहरे सदमे में है।

