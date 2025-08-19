Mandi: रिश्तेदारों से मिलकर घर लौट रही थी महिला, रास्ते में हुआ कुछ ऐसा कि चली गई जान

सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली उपमंडल में हुए एक हादसे में 53 वर्षीय महिला की माैत हाे गई। मृतका की पहचान चिंता देवी पत्नी देवी राम ठाकुर निवासी गांव डंढाल के रूप में की गई है।

मंडी (रजनीश): सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली उपमंडल में हुए एक हादसे में 53 वर्षीय महिला की माैत हाे गई। मृतका की पहचान चिंता देवी पत्नी देवी राम ठाकुर निवासी गांव डंढाल के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार चिंता देवी साेमवार काे पास के एक गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई हुई थी। देर शाम काे जब वह घर लौट रही थी ताे रास्ते में अचानक उसका पांव फिसल गया। इसके चलते वह खाई में जा गिरी।

मंगलवार सुबह करीब 6 बजे जब स्थानीय निवासी भीम सिंह अपनी गऊशाला की तरफ जा रहा था ताे उसने सड़क की बाईं ओर चिंता देवी का शव पड़ा हुआ देखा। इसके बाद उसने पंचायत प्रधान पूजा देवी काे इसकी सूचना दी, जिसके बाद पंचायत प्रधान ने कोटली पुलिस चौकी काे सूचित किया। सूचना मिलते ही कोटली पुलिस चौकी से इंस्पैक्टर बृजभूषण शर्मा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

वहीं मृतका के पति देवी राम ने बताया कि उनकी पत्नी सोमवार दोपहर को रिश्तेदारों से मिलने गई थी और उन्हें लगा था कि वह रात वहीं रुक गई होगी, लेकिन अगले दिन उसका शव बरामद हुआ। उधर, कोटली चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर बृजभूषण शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।