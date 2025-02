Sirmaur: शंभूवाला में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक घायल

चंडीगढ़-कालाअम्ब-पांवटा साहिब-देहरादून नैशनल हाइवे-07 पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है।

नाहन (आशु): चंडीगढ़-कालाअम्ब-पांवटा साहिब-देहरादून नैशनल हाइवे-07 पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला सदर पुलिस थाना नाहन के अंतर्गत शंभूवाला के समीप सोमवार रात करीब साढ़े 9 बजे के आसपास पेश आया।

पुलिस के अनुसार अब्दुल खालिक (43) पुत्र शौकत अली निवासी विक्रमबाग बाइक पर संजीवन सिंह के साथ विक्रमबाग की तरफ लौट रहा था। इसी बीच नाहन की तरफ से आ रहे ट्रक ने अचानक ही गलत दिशा में आकर उपरोक्त बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान अब्दुल की मौत हो गई जबकि संजीवन की टांग में फ्रैक्चर हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में ट्रक चालक साधुदीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगामी जांच में जुटी है।

