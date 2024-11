Solan: सड़क से 200 फुट नीचे आंगनबाड़ी मैदान में गिरी बाइक, वन कर्मी की मौके पर मौ/त

पुलिस थाना कसौली के अंतर्गत आते जतरोग क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना पेश आई है, जिसमें एक वन कर्मी की दुखद मौत हो गई।

कसौली (ब्यूरो): पुलिस थाना कसौली के अंतर्गत आते जतरोग क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना पेश आई है, जिसमें एक वन कर्मी की दुखद मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनलगी से धौला की ओर जा रहे वन कर्मी की बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क से करीब 200 फुट नीचे स्थित आंगनबाड़ी मैदान में गिर गई। इस हादसे में बाइक चालक भीमचंद निवासी ग्राम पंचायत दाडवा गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने जैसे ही दुर्घटना का पता चला तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी कुठाड़ एक टीम मौके पर पहुंची और श्वव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई। मृतक भीमचंद कुठाड़ वन क्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में वनकर्मी के रूप में कार्यरत थे। घटना की पुष्टि पुलिस अधिकारी परवाणू मेहर पंवर ने की है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों को लेकर जांच की जा रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here