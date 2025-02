Mandi: सराज के छतरी में 300 मीटर खाई में लुढ़की कार, चालक की मौके पर मौत

मंडी जिला के अंतर्गत आते सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसके चलते चालक की मौत हो गई। वहीं हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

गोहर/थुनाग (ख्यालीराम): मंडी जिला के अंतर्गत आते सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसके चलते चालक की मौत हो गई। वहीं हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक चालक की पहचान हितेश कुमार (38) निवासी च्वाई तहसील आनी के रूप में हुई है जोकि अपने भाई-भाभी के पास रहता था।

जानकारी के अनुसार उक्त हितेश अपने बगीचे में पौधों की कटिंग करने गया हुआ था। देर शाम को वह अपनी आल्टो कार (एचपी 35सी-0143) से घर वापस आ रहा था। जब दोघरीधार के नजदीक पहुंचा तो अचानक उसने कार पर से नियंत्रण खो दिया। इसके चलते कार करीब 300 मीटर खाई में लुढ़क गई। हादसे के दौरान गाड़ी की खिड़की खुलने से हितेश बीच रास्ते में गिर गया तथा गहरी चोट के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

स्थानीय लोगों को घटना का पता सुबह करीब 9 बजे चला, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई तथा शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि युवक के माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। एसडीपीओ करसोग गौरवजीत सिंह ने बताया कि जंजैहली पुलिस हादसे की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

