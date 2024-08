Himachal: किन्नर कैलाश यात्रा पर गए दिल्ली के श्रद्धालु की मौ*त, गणेश पार्क में अचानक बिगड़ गई थी तबीयत

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 03:00 PM

जिला किन्नौर में चल रही किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनिल शर्मा (59) पुत्र गोविंद राम निवासी बिहारी कलोनी शाहदरा दिल्ली के रूप में हुई है। श्रद्धालु के शव को क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ लाया जा रहा है।

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर में चल रही किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनिल शर्मा (59) पुत्र गोविंद राम निवासी बिहारी कलोनी शाहदरा दिल्ली के रूप में हुई है। श्रद्धालु के शव को क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी अनिल शर्मा का किन्नर कैलाश यात्रा के लिए 25 जुलाई को पंजीकरण हुआ था तथा मंगलवार को अनिल कुमार कैलाश दर्शन के बाद मीलिंग खाटा (गणेश पार्क) में खाना खाने के बाद टैंट में आराम करने के लिए रुका था परंतु उसके बाद अचानक उसकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम के बाद चलेगा मौत के कारणों का पता

वहीं एसडीएम कल्पा तथा जिला पर्यटन अधिकारी शशांक गुप्ता ने बताया कि कैलाश दर्शन के बाद वापस लौटते हुए गणेश पार्क नामक स्थान पर श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब हो गई, जहां पर चिकित्सकों ने उसका चैकअप किया और दवाई दी। दवाई व खाना खाने के बाद अनिल टैंट में सो गया परंतु बाद में उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त व्यक्ति की मौत का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है तथा शव को रिकांगपिओ लाया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।

खराब मौसम के चलते यात्रा स्थगित

मंगलवार शाम को किन्नर कैलाश रास्ते में बाढ़ आने से तथा मार्ग के अवरुद्ध होने से किन्नर कैलाश यात्रा को आज स्थगित कर दिया गया है। एसडीएम कल्पा तथा जिला पर्यटन अधिकारी शशांक गुप्ता ने बताया कि खराब मौसम के चलते किन्नर कैलाश यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है उन्हें कल 8 अगस्त को यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी परंतु कल की यात्रा भी मौसम पर निर्भर करेगी यदि कल मौसम सामान्य रहा तो यात्रा की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए आना चाहते हैं वे अपना मेडिकल प्रमाण पत्र साथ लेकर अवश्य आएं तथा मौसम को देखकर यात्रा के लिए निकलें।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here