Himachal: 500 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप जीप, 2 युवकों की मौत

सिरमौर जिला के अंतर्गत आते​​​​​​​ पांवटा साहिब-शिलाई नैशनल हाईवे-707 पर बड़वास के पास एक पिकअप जीप के गहरी खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई।

पांवटा साहिब (संजय): सिरमौर जिला के अंतर्गत आते पांवटा साहिब-शिलाई नैशनल हाईवे-707 पर बड़वास के पास एक पिकअप जीप के गहरी खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शवों को रस्से के सहारे गहरी खाई से निकाला। इस पूरे रैस्क्यू में करीब 4 घंटे का समय लग गया।



जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात को पिकअप चालक गुरु (28) पुत्र अतर सिंह निवासी गांव एराणा, डाकघटर बालीकोटी, तहसील शिलाई अपने दोस्त मुकेश (22) पुत्र केदार सिंह निवासी गांव चुटियाणा, डाकघर ग्वाली, तहसील शिलाई के साथ पिकअप में मिक्सर मशीन लेकर पांवटा साहिब की तरफ आ रहा था। इसी बीच देर रात पिकअप जीप बड़वास के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। रात को किसी को भी हादसे का पता नहीं चला। रविवार दोपहर करीब 12 बजे जब बड़वास का एक व्यक्ति पशुओं के लिए घास लेने जंगल में गया तो उसने देखा कि खाई में एक गाड़ी गिरी है। पास जाकर देखा तो गहरी खाई में एक शव मलबे में पड़ा दिखा, तो इसकी सूचना ग्रामीणों व पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही कुछ युवा सतौन से और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर खाई में उतरना मुश्किल हो रहा था। पुलिस के साथ बड़वास व सतौन के युवा खाई में रस्सा डालकर शव तक पहुंचे। करीब 4 घंटे तक खाई में रैस्क्यू ऑप्रेशन चला और करीब 4 बजे रस्से के सहारे दोनों शव मुख्य सड़क तक पहुंचाए गए, जिसके बाद 108 एम्बुलैंस की सहायता से दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाया गया। डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

