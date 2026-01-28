Kangra: पीटीसी डरोह में 1,296 महिला व पुरुष लेंगे प्रशिक्षण

प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में बुधवार से नए रिक्रूट्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बीते 3 सालों से पीटीसी डरोह के मैदान में नए पुलिस कर्मियों की कोई चहल-कदमी नहीं थी।

डरोह (अजय): प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में बुधवार से नए रिक्रूट्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बीते 3 सालों से पीटीसी डरोह के मैदान में नए पुलिस कर्मियों की कोई चहल-कदमी नहीं थी। लंबे समय बाद आरटीसी कोर्स शुरू होने से पीटीसी की रौनक दोबारा लौट आई है। पीटीसी का मैदान पुलिस विभाग में नए भर्ती हुए रिक्रूट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फरवरी माह से रोजाना सुबह-शाम पीटीसी के मैदान में लगभग 1,296 पुलिस प्रशिक्षुओं की चहलकदमी शुरू हो जाएगी। महिला पुलिस प्रशिक्षु भी इस बार पुरुष प्रशिक्षुओं के साथ पीटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। इसी क्रम में बुधवार को पीटीसी डरोह में प्रदेश भर के नए भर्ती हुए प्रशिक्षु डरोह पहुंच रहे हैं।

3 दिनों तक ये प्रशिक्षु अपने जरूरी दस्तावेजों का निरीक्षण करवाएंगे व अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करेंगे। 30 जनवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री इन नए प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 1 फरवरी से इन सभी नए पुलिस प्रशिक्षुओं का 9 महीने का पुलिस विभाग का मूलभूत प्रशिक्षण कोर्स आरटीसी शुरू होगा। पीटीसी डरोह प्रधानाचार्य आईपीएस आईजी डा. डीके चौधरी का कहना है कि बुधवार शाम 7 बजे तक 1,086 रिक्रूट्स ने रिपोर्ट किया है, जिनमें 705 पुरुष व 381 महिला रिक्रूटस शामिल हैं। इन सभी रिक्रूट्स के लिए उचित व्यवस्था पीटीसी प्रशासन द्वारा कर दी गई है ।