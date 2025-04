Bilaspur: घुमारडा गांव में आग से गऊशाला व रसोईघर जलकर राख, लाखों का नुक्सान

सदर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोलधा के घुमारडा गांव में शनिवार देर रात लगी आग से एक गऊशाला तथा रसोईघर जलकर राख हो गए।

बिलासपुर (बंशीधर): सदर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोलधा के घुमारडा गांव में शनिवार देर रात लगी आग से एक गऊशाला तथा रसोईघर जलकर राख हो गए। आग से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति स्वाहा हो गई, हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात लगभग 2 बजे दया राम निवासी घुमारडा के परिवार के एक सदस्य ने बाहर निकलने पर गऊशाला से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं। उसने तुरंत शोर मचाकर परिजनों और ग्रामीणों को सतर्क किया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले गऊशाला में बंधे पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला तथा पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। सामूहिक प्रयासों से आग को पास की अन्य गऊशालाओं तक फैलने से रोक लिया गया। इस घटना में गऊशाला में रखी इमारती लकड़ी तथा पशुओं के चारे के रूप में संग्रहित घास भी पूरी तरह जलकर राख हो गया।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लगभग 6 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है। बताया जा रहा है कि गऊशाला से सटे एक हिस्से में रसोईघर भी बना हुआ था, वह भी आग की चपेट में आ गया। आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट-सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है तथा हलका पटवारी द्वारा भी नुक्सान का आकलन किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को शीघ्र राहत प्रदान करने की मांग की है।

