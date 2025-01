Himachal: सीएम सुक्खू ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में लिया भाग

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

शिमला (राक्टा): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 9ए कोटला रोड स्थित कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका वाड्रा व सांसद केसी वेणुगोपाल सहित देश भर से अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।



नया पार्टी मुख्यालय देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के नाम पर समर्पित : प्रतिभा सिंह

हिमाचल से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू व प्रदेश सेवादल प्रमुख अनुराग शर्मा सहित अन्य नेता भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस का नया मुख्यालय नई ऊर्जा के साथ सभी को आगे बढ़ने व देश की एकता व अखंडता की रक्षा के प्रति प्रेरणादायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह भवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम समर्पित है।

संगठन के मसले पर नेताओं से करेंगी चर्चा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आगामी 2 दिनों तक दिल्ली में ही रुकने का कार्यक्रम है, ऐसे में माना जा रहा है कि वह वीरवार को संगठन से जुड़े मसलों पर प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर सकती हैं। गौर हो कि कांग्रेस की प्रदेश व जिला के साथ ही सभी ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग चल रही हैं।

