राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, शिमला में फूंका अनुराग ठाकुर का पुतला

शिमला (राक्टा): नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं ने वीरवार को डीसी ऑफिस शिमला के बाहर धरना-प्रर्दशन करते हुए सांसद का पुतला फूंका।

राहुल गांधी का ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का भी हुआ अपमान : जैनब चंदेल

इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किया है, वह बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक देश में ऐसी भाषा से परहेज होना चाहिए। सांसद अनुराग ठाकुर उस परिवार से उनकी जाति पूछ रहे हैं, जिनके परिवार ने इस देश के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दीं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का ही नहीं अपितु देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया है। ऐसे में उन्हें राहुल गांधी व पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने नेता का किसी भी स्तर पर अपमान सहन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो राहुल गांधी की आवाज को दबा सकती है और न ही देश के लोगों को डरा सकती है।

राहुल गांधी का सदन के भीतर अपमान निंदनीय : सुरेंद्र चौहान

इस मौके पर शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सदन के भीतर अपमान किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। धरना प्रर्दशन में सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग शर्मा, आनंद कौशल, बलदेव ठाकुर, एसके सहगल, डाॅ. मस्तराम शर्मा, विनीता वर्मा, कमलेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया।

पूरे प्रदेश में होंगे विरोध प्रदर्शन : प्रतिभा सिंह

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अपमान के लिए सांसद अनुराग ठाकुर की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार पूरी तरह बौखलाहट में है] ऐसे में भाजपा संसद के अंदर राहुल गांधी की आवाज को एक सोची-समझी रणनीति के तहत दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह उनकी मानसिकता का परिचायक है।

पुलिस कर्मियों के साथ हुई धक्का-मुक्की

डीसी ऑफिस के बाहर जब कांग्रेस पदाधिकारी सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला फूंकने लगे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, ऐसे में पुलिस कर्मियों व कांग्रेसजनों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने एक गोल घेरा बनाया और पुतले में आग लगा दी।

