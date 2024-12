शीतकालीन सत्र : भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हिमाचल में लाया जाएगा ट्रांसपेरैंसी एक्ट : सी.एम.

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। इसके लिए हिमाचल में ट्रांसपेरैंसी एक्ट लाया जाएगा।

धर्मशाला (काकू चौहान): प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। इसके लिए हिमाचल में ट्रांसपेरैंसी एक्ट लाया जाएगा। यह बात सी.एम. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में चैनेलाइजेशन हुई है वहां पर खनन पर भी रोक लगाई जाएगी। चैनेलाइजेशन पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं।

अगर वहां खनन की अनुमति मिलेगी तो यह करोड़ों रुपए की राशि बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में इसको लेकर भी नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य किया जाएगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि कितने महीने तक जंगलों को खोला जाएगा और कितने समय तक बंद रखा जाएगा। इस पर चर्चा के बाद वनों को बैन करने के लिए भी नीति लाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इस दिशा में कार्य कर भी रहे हैं लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार पर स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं वाकआऊट के लिए लाया था।

इसके बावजूद उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के तहत चर्चा की। उधर, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सदन से वाकआऊट कर दिया।

जंगली मुर्गा जिसने मारा, बनाया और खाया, उन पर हो एफआईआर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने जंगली मुर्गा मारा, जिन्होंने बनाया और खाया, उन पर एफ.आई.आर. होनी चाहिए लेकिन सरकार ने उन पर कार्रवाई की बजाय मीडिया कर्मियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। उन्होंने कहा कि खाना खाते समय मीडिया को साथ लेकर किसलिए जाते हैं। सरकार को मीडिया कर्मियों पर दर्ज मामले वापस लेने चाहिए। सरकार जहां गलती करेगी वहां चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन व पैंशनर्ज को पैंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं और हाल ही में बिलासपुर में मनाए गए 2 साल के कार्यकाल के जश्न में 25 करोड़ रुपए फूंक दिए।

उस जश्न से लोगों को क्या मिला। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब विपक्ष में थे तो खनन को लेकर वीडियो भेजते थे। अब वीडियो बनाना बंद कर दिया है। हमीरपुर, कांगड़ा व ऊना में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। इसको रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।

पार्टी अध्यक्ष को कार्यक्रम में बोलने का मौका दे देते

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो निर्णय लेते हैं, उन्हें बदलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। उनका फैसला अंतिम होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष को कार्यक्रम में बोलने का मौका दे देते। जब विपक्ष प्रश्न उठाए तो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते सी.एम. ने एक वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब वही सरकार के संचालक हैं।

पत्र बम में भाजपा के विधायक का कार्यालय शामिल, विधायक ने मांगी थी माफी

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के कुछ साथियों ने एक पत्र बम का जिक्र किया है। जब बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। इसमें भी एक भाजपा विधायक (जनक राज) का कार्यालय शामिल पाया गया है। हालांकि विधायक ने मुझसे माफी मांगी और मैंने उन्हें माफ भी कर दिया, लेकिन अब जबकि यह मुद्दा हमारे विपक्ष के साथियों ने उछाला है तो मैं इसका जवाब दूंगा। इस मामले में पुलिस स्टेशन बालूगंज में एफआईआर दर्ज हुई।

पुलिस ने छानबीन की। जांच में यह पाया गया कि विधायक का जन्मदिन था और उनके एक समर्थक (मनोज कुमार शर्मा) ने उन्हीं के कार्यालय (भरमौर) में अपने मोबाइल से फोटो खींचकर 18 अगस्त 2023 को इस पत्र को वायरल किया। विधायक भी उस समय वहीं उपस्थित थे। फोरैंसिक जांच से यह बात साबित हो चुकी है कि विधायक के समर्थक द्वारा फोन से ही फोटो खींचकर वायरल किया गया था।

यह पत्र अनमोल सिंह ठाकुर के नाम से लिखा गया था तथा शिकायतकर्त्ता ने कहा था कि मैं एचपीपीसीएल में काम करता हूं। जांच में पाया गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति एचपीपीसीएल में काम नहीं करता है जिससे साफ पता चलता है कि यह पत्र फर्जी था। उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद थे और इसका एकमात्र मकसद केवल मुख्यमंत्री कार्यालय को बदनाम करना था।

