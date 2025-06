Kullu: CM सुक्खू ने बंजार विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, 19 परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2025 07:10 PM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बंजार विधानसभा क्षेत्र को देहूरी से 78.47 करोड़ रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

बंजार (लक्ष्मण): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बंजार विधानसभा क्षेत्र को देहूरी से 78.47 करोड़ रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बंजार तहसील में 7.32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुल सहित बंजार बाईपास, एनएच 305 पर 1.38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मंगलौर पुल, तहसील बंजार में 2.80 करोड़ रुपए से टिंडा शारण बजोही, गलूण लाइडा, टीलरू और चनौन तक उठाऊ जल आपूर्ति योजना, तहसील कुल्लू की ग्राम पंचायत दियार में 2.17 करोड़ रुपए से डोडनी-आगे, भटग्रां बस्ती तक उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील बंजार में सीवी कोटला में पेयजल आपूर्ति योजना लारजी से 2.06 करोड़ रुपए से हर घर नल से जल योजना, बस स्टैंड बंजार में 2.80 करोड़ रुपए से बहुमंजिला पार्किंग और सैंज में 1.35 करोड़ रुपए से विज्ञान प्रयोगशाला सहित 7 परियोजनाओं के उद्घाटन किए।

इन योजनाओं का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने 4.73 करोड़ रुपए से जोहल जेष्टा अशनी पुइन सड़क, 4.65 करोड़ रुपए से जवाल टिंडाह बाया सेरी बेला ब्योगी सड़क, 7.11 करोड़ रुपए से बंजार में तीर्थन नदी पर पुल, 6.20 करोड़ रुपए व 5.82 करोड़ से सैंज खड्ड पर बनने वाले सिंगल स्पैन स्टील ट्रस पुलों की आधारशिला रखी। इसके अलावा सैंज बाजार और सैंज खड्ड के दाईं ओर 3.72 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार कार्य, ब्यास नदी के दोनों ओर शाड़ाबाई से बजौरा तक 8.02 करोड़ रुपए से बाढ़ सुरक्षा कार्य, तीर्थन खड्ड पर 1.90 करोड़ से बाढ़ सुरक्षा कार्य, केवीके बजौरा के प्रायोगिक फार्म के लिए 3.40 करोड़ से बाढ़ शमन और तटबंध सुरक्षा कार्य, तहसील बंजार में दवाला शैरी और रतवाह के निकट तीर्थन जिभी खड्ड पर 4.85 करोड़ से बाढ़ सुरक्षा कार्य, सैंज खड्ड (लैफ्ट साइड) पर 1.83 करोड़ रुपए से बाढ़ सुरक्षा कार्य, हिदाब, घियागी, जिभी, दवाड़ा व दमोठी में जिभी खड्ड, बाथड़, फरयाड़ी, गुशैणी, शैरोपा देवरी व कंडी धार कालू रोपा और खुंदन से मंगलौर में तीर्थन खड्ड पर 6.35 करोड़ रुपए से बाढ़ सुरक्षा कार्यों का भूमि पूजन किया।

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और मिल्क प्रोसैसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और 10 हजार लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसैसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। इस मौके पर कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़, मिल्कफैड के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां, कांग्रेस नेता सेसराम आजाद, विद्या नेगी, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार, पूर्व मंत्री खिमी राम शर्मा, सचिव आशीष सिंघमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक पंकज ललित, डीसी तोरुस एस. रवीश तथा पंचायत प्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here