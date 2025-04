Shimla: मुख्यमंत्री सुक्खू ने वन मित्रों के लिए जारी किया प्रशिक्षण मैन्युअल, डीएफओ बनाए निगरानी अधिकारी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी निवास ओक ओवर में नव नियुक्त 'वन मित्रों' के लिए एक प्रशिक्षण मैन्युअल जारी किया। यह मैन्युअल वन मित्रों को वन अग्नि प्रबंधन, विभागीय कार्यप्रणाली, नर्सरी प्रबंधन...

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी निवास ओक ओवर में नव नियुक्त 'वन मित्रों' के लिए एक प्रशिक्षण मैन्युअल जारी किया। यह मैन्युअल वन मित्रों को वन अग्नि प्रबंधन, विभागीय कार्यप्रणाली, नर्सरी प्रबंधन, विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों और समग्र वन प्रबंधन के उपायों पर प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाएगा। वन मित्रों का प्रशिक्षण 1 से 5 मई 2025 तक उनके संबंधित रेंजों में होगा। सभी वन मंडल अधिकारियों को प्रशिक्षण का निगरानी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे।

प्रशिक्षण मैन्युअल विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मैन्युअल को प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों तक शीघ्र वितरित किया जाए। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वन मित्र विभाग की कार्यप्रणाली से परिचित हो सकें और अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी रूप से निभा सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रशिक्षण मैन्युअल को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि सभी वन मित्र इसे आसानी से प्राप्त कर सकें।

5 मई के बाद नव नियुक्त वन मित्रों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 15 मई के बाद नव नियुक्त वन मित्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वन विभाग को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती और आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आगामी ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए वन विभाग से वन अग्नियों के प्रति सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया। वन मित्र भर्ती कार्यक्रम के तहत अब तक 1896 वन मित्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हो चुके हैं। इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक समीर रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

