मुख्यमंंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर कह दी ये बड़ी बात

शिमला (राक्टा): हिमाचल में जिस प्रकार 14 माह पूर्व जनता के वोट से चुनकर आई सरकार को नोटों के दम पर भाजपा ने गिराने की कोशिश की, उसका प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में कड़ा जवाब दिया है। साथ ही भविष्य की राजनीति को लेकर भी हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है कि धनबल और दल-बदल की राजनीति यहां नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों को जानने के लिए गठित 2 सदस्यीय कमेटी से बैठक करने के उपरांत राजीव भवन में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले को प्रदेशवासियों ने उपचुनाव में करारा जवाब देकर देश की जनता को भी एक संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र प्रदेश सरकार को गिराने के लिए रचा गया, उसके लिए सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा दोषी है।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उपचुनाव के बाद अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पास बोलने कुछ नहीं रहा है। ऐसे में अब उन्हें आकलन करना चाहिए कि उन्होंने सरकार के खिलाफ क्यों षड्यंत्र रचा। एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय एजैंसियों का दुरुपयोग करना भाजपा का एक हथियार बन चुका है। ऐसे में इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर वर्ग के उत्थान को लेकर कृतसंकल्प है।

