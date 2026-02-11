हिमाचल काे आर्थिक संकट से उबारने दिल्ली पहुंचे CM सुक्खू, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से की मुलाकात

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Feb, 2026 12:01 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की डगमगाती वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की। यह बैठक केंद्र सरकार द्वारा बजट में 'राजस्व घाटा अनुदान' (Revenue Deficit Grant) को बंद किए जाने से उपजी चुनौतियों के संदर्भ में आयोजित की गई थी।

मुलाकात के मुख्य बिंदु:

सीएम सुक्खू ने पी. चिदंबरम के साथ राज्य के वित्तीय संकट पर विस्तृत मंथन किया। पूर्व वित्त मंत्री के लंबे अनुभव का लाभ उठाते हुए मुख्यमंत्री ने आर्थिक स्थिरता के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए। इस चर्चा का उद्देश्य हिमाचल के लिए एक ठोस वित्तीय रणनीति तैयार करना है, ताकि केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद में कटौती के असर को कम किया जा सके।

शिमला से दिल्ली रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि चिदंबरम के सुझावों से राज्य को वर्तमान आर्थिक बाधाओं से निकलने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अब इन सुझावों के आधार पर आगामी वित्तीय रोडमैप तैयार करेंगे।