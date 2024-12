Shimla: सीएम सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को किया सम्मानित, निषाद कुमार को मिली सबसे बड़ी पुरस्कार राशि

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा आयोजित नकद पुरस्कार वितरण समारोह में 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया।

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा आयोजित नकद पुरस्कार वितरण समारोह में 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि से नवाजा गया, जिसमें ऊना के पैरालंपिक एथलीट निषाद कुमार को सबसे बड़ी पुरस्कार राशि 7.80 करोड़ रुपए से नवाजा गया।

अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि 8 गुना बढ़ा दी है, क्योंकि जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करते हैं, तो प्रदेश का भी नाम होता है। उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में स्कूल और कॉलेज खेलों के लिए डाइट मनी बढ़ाई गई है, ताकि खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सीएम ने यह भी घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के शूटिंग रेंज, स्वीमिंग पूल, बॉक्सिंग, कुश्ती, लॉन टेनिस कोर्ट जैसे अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का निर्माण कार्य अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के इंडोर स्टेडियम बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी तो खजाने में धन की कमी थी, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी। हम ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जिनका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। सरकार प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

