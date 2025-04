Shimla: राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अव्व्ल आई SDRF को मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी बधाई, गृह विभाग को दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एसडीआरएफ-सीएसआरआर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को बधाई दी है।

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एसडीआरएफ-सीएसआरआर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को बधाई दी है। उन्होंने टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और ऐसे में एसडीआरएफ की भूमिका जीवन रक्षा, बचाव और पुनर्वास कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ को आधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, एसडीआरएफ के साथ डॉग स्क्वायड स्थापित करने के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों को मजबूत करने के लिए 700 होमगार्ड की भर्ती भी तत्काल शुरू करने को कहा गया है। वहीं एडीजीपी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सतवंत अटवाल ने एसडीआरएफ के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद प्रतियोगिता के दौरान इन उपकरणों का सफल प्रदर्शन भी किया गया।

बता दें कि एसडीआरएफ की विजेता टीम में शिमला, मंडी और कांगड़ा की कंपनियों के 18 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने उत्तरी क्षेत्रीय प्रतियोगिता जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सात राज्यों को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार चंद शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here