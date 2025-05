Mandi: मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार ने किया मांहूनाग मेले का शुभारंभ, देवता का लिया आशीर्वाद

Edited By Vijay, Updated: 14 May, 2025 07:12 PM

करसोग (धर्मवीर): करसोग में बुधवार से पांच दिवसीय जिला स्तरीय दानवीर कर्ण श्री मूल मांहूनाग मेला शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने देव पूजा कर विधिवत रूप से किया। उन्होंने मूल देवता दानवीर कर्ण श्री मूल मांहूनाग के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यातिथि नरेश चौहान ने कहा कि मेले हमारी पहाड़ी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि मेले केवल परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, संस्कृति संरक्षण और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि मेलों के आयोजन से स्थानीय लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलता है। उन्होंने मेला आयोजन के लिए समिति को 21 हजार रुपए, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 11 हजार रुपए और क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन महिला मंडलों को प्रति मंडल 5100 रुपए देने की घोषणा की।

मंदिर एवं मेला समिति के अध्यक्ष रमेश ने मुख्यातिथि का शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पवन ठाकुर, महेश राज, जगत राम, एसडीएम करसोग गौरव महाजन, डॉ. केवल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

