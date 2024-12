Himachal: चूड़धार यात्रा पर रोक, 5 माह बाद खुलेंगे मंदिर के कपाट

करीब 11965 फीट की ऊंचाई पर स्थित जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर शिमला और सिरमौर प्रशासन ने रोक लगा दी है।

नाहन (आशु): करीब 11965 फीट की ऊंचाई पर स्थित जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर शिमला और सिरमौर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस संबंध में शिमला जिला के चौपाल और सिरमौर जिला के संगड़ाह उपमंडल के एसडीएम ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब करीब 5 माह बाद ही चूड़धार मंदिर के कपाट खुलेंगे। उपमंडल चौपाल के एसडीएम एवं चूड़धार मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि सर्दी के मौसम में लगातार हिमपात और ठंड के कारण मंदिर मार्ग जोखिम और खतरे भरा रहने की संभावनाओं के चलते हर वर्ष की तरह मंदिर के कपाट आगामी अप्रैल माह तक बंद कर दिए गए हैं। एसडीएम चौपाल ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि मंदिर के कपाट खुलने तक चूड़धार की यात्रा पर न जाएं।

आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि हर वर्ष दिसम्बर माह में चूड़धार यात्रा पर प्रशासन की ओर से अधिकारिक तौर पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके कई बार श्रद्धालु चोटी पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई बार पर्यटकों के लापता होने और जंगल में भटकने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है। इसको लेकर भी प्रशासन का कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है, ताकि रोक के दौरान पर्यटकों की चूड़धार यात्रा पर रवानगी न हो।

