Una: राडा पैडा गांव में इस खूंखार जानवर की दहशत

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राडा पैडा गांव में तेंदुए की दहशत से ग्रामीण भयभीत हैं। गत रात्रि तेंदुए ने गांव में घुसकर एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है।

चिंतपूर्णी (राकेश): चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राडा पैडा गांव में तेंदुए की दहशत से ग्रामीण भयभीत हैं। गत रात्रि तेंदुए ने गांव में घुसकर एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से गांव के आसपास तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही थीं। बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण खासे परेशान हैं।

ग्रामीणों कुशल सिंह, रक्षा देवी, मोहित, चंचला देवी और अनीता देवी ने वन विभाग और प्रशासन से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। इस संबंध में वन विभाग भरवाईं के रेंज ऑफिसर पूरन राम ने बताया कि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत जल्द इस विषय पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी और फील्ड स्टाफ को संबंधित गांव बीट में भेज कर पूरी जानकारी जुटा कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।