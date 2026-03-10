मुख्यमंत्री सुक्खू 11 मार्च को आईजीएमसी में करेंगे रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Mar, 2026 05:41 PM
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारम्भ करेंगे।
इसके पश्चात वह आईजीएमसी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत 'राइट जस्टिस एक्शन फॉर आल वीमेन एंड गर्ल्स' विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे।