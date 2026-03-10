Main Menu

मुख्यमंत्री सुक्खू 11 मार्च को आईजीएमसी में करेंगे रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Mar, 2026 05:41 PM

chief minister sukhu will inaugurate robotic surgery at igmc on march 11

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारम्भ करेंगे।

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारम्भ करेंगे।

इसके पश्चात वह आईजीएमसी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत 'राइट जस्टिस एक्शन फॉर आल वीमेन एंड गर्ल्स' विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे। 

