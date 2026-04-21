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धर्मशाला के नगरोटा बगवां सब्जी मंडी में चरस बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Apr, 2026 11:05 AM

charas recovered at nagrota bagwan vegetable market in dharamshala

Dharamshala News :  हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के नागरोटा बागवान में पुलिस ने स्थानीय सब्जी मंडी में एक व्यक्ति से 201 ग्राम चरस जब्त किया। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को अधिकारियों ने दी। कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि आरोपी...

Dharamshala News :  हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के नागरोटा बागवान में पुलिस ने स्थानीय सब्जी मंडी में एक व्यक्ति से 201 ग्राम चरस जब्त किया। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को अधिकारियों ने दी।

कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि आरोपी विनोद कुमार, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की मल्लापुर तहसील के परेंडा गांव का निवासी है, को 19 अप्रैल को नागरोटा बागवान सब्जी मंडी में नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, आरोपी के खिलाफ नागरोटा बागवान पुलिस स्टेशन में मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 20, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है। 

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