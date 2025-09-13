Chamba: काम निपटाकर घर लौट रहे व्यक्ति की ढांक में गिरने से मौत

जिले की बाट पंचायत में ढांक में गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान भिंद्र कुमार पुत्र रावण निवासी बाट (चम्बा) के रूप में हुई है।

चम्बा (काकू): जिले की बाट पंचायत में ढांक में गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान भिंद्र कुमार पुत्र रावण निवासी बाट (चम्बा) के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। भिंद्र कुमार अपने दैनिक कार्य निपटाकर शनिवार देर शाम घर की ओर जा रहा था। घर से कुछ ही दूरी पर अचानक उसका पांव फिसला और वह ढांक में जा गिरा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को भी सूचित किया।

परिजनों ने स्थानीय लोगों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद भिंद्र कुमार को ढांक से बाहर निकलकर मैडीकल कालेज एवं अस्पताल चम्बा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही परिजनों के बयान भी कलमबद्ध किए। एसपी अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मैडीकल कालेज चम्बा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।