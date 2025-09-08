Main Menu

  • Chamba: पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आई HRTC बस व फॉर्च्यूनर

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 03:43 PM

chamba hill stone vehicle accident

चम्बा जिले के पांगी क्षेत्र में उर की ढक्की के समीप पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी व एचआरटीसी की बस क्षतिग्रस्त हो गई।

चम्बा (गायत्री): चम्बा जिले के पांगी क्षेत्र में उर की ढक्की के समीप पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी व एचआरटीसी की बस क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई। वाहनों में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार दोपहर के समय जब बस और कार उर की ढक्की के पास से गुजर रही थी तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। ड्राइवरों ने तुरंत वाहन रोककर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि वाहनों के शीशे टूट गए और बस के अन्य कई हिस्सों को काफी क्षति पंहुची है। एसडीएम पांगी रमन घरसंगी ने बताया कि वर्तमान में यह मार्ग यात्रा के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लगातार पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

उन्होंने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक कार्य या आपातकालीन स्थिति को छोड़कर इस मार्ग से यात्रा न करें। उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति सामान्य होने तक एचआरटीसी बस सेवाएं इस रूट पर स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि मार्ग की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और खतरे वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। प्रशासन ने लोगों को सचेत किया है कि बरसात के दिनों में पांगी घाटी के अधिकतर क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अनावश्यक यात्रा से बचना ही सभी के लिए सुरक्षित रहेगा।

 

