Chamba: इस दिन तक आयोजित होंगे कैंपस इंटरव्यू, मिलेगा इतना वेतन

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Sep, 2025 09:45 AM

जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार कार्यालय बालू चंबा के द्वारा जिला के विभिन्न उप रोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निजी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 200 पदों को भरा...

चम्बा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार कार्यालय बालू चंबा के द्वारा जिला के विभिन्न उप रोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निजी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 200 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर द्वारा यह कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 सितम्बर को जिला रोजगार कार्यालय बालू चम्बा, 11 सितम्बर को उप रोजगार कार्यालय सुंडला, 12 सितम्बर को उप रोजगार कार्यालय डलहौज़ी और 15 सितम्बर को उप रोजगार कार्यालय चौवारी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। 

अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि आयोजित होने वाले कैंपस इंटरव्यू प्रक्रिया में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योगिता मैट्रिक निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार की आयु सीमा 19 से 40 के बीच होनी चाहिए साथ ही चयन के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड में ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और बजन 55 किलोग्राम से 95 किलोग्राम के बीच होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के पश्चात चयनित उम्मीदवारों को एक माह के प्रशिक्षण के पश्चात 17 हज़ार 500 से 24 हज़ार मासिक वेतन एवं अन्य लाभ भी प्रदान किये जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक एवं योग्य पुरुष अभ्यार्थी मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बायोडाटा लेकर निर्धारित तिथि और स्थान पर प्रातः 11 बजे उपस्थित हो जाए। सभी आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है कि खराब मौसम/ बारिश होने की स्थिति में कार्यालय के दूरभाष नo 01899-222209 पर संपर्क करें।

