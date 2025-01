Mandi: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और मारपीट करने का मामला दर्ज

मंडी जिला के तहत जंजैहली पुलिस थाना में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और मारपीट करने मामला सामने आया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि....

गोहर/थुनाग (ख्यालीराम): मंडी जिला के तहत जंजैहली पुलिस थाना में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और मारपीट करने मामला सामने आया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर मार्च, 2024 तक उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। आरोप हैं कि आरोपी ने पीड़िता के गोपनीय वीडियो बनाए थे, जिसके चलते आरोपी उसे धमकाता व मारपीट करता था।

10 जनवरी, 2025 को आरोपी पीड़िता के कमरे में आया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब उसने विरोध जताया तो आरोपी ने उससे मारपीट की और उसका फोन भी तोड़ दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी अब उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। एसडीपीओ करसोग गौरवजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

