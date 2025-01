Solan: रात को सड़क किनारे पार्क की थी गाड़ी, सुबह देखा तो मालिक के उड़ गए होश

सोलन के कुमारहट्टी क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वे सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला कालका-शिमला नैशनल हाईवे-5 पर...

कुमारहट्टी (नवीन): सोलन के कुमारहट्टी क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वे सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला कालका-शिमला नैशनल हाईवे-5 पर स्थित बड़ोग बाईपास के पास गांव कलोल में पेश आया है। यहां चोर सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट कार (एचपी 64डी-0656) को पत्थरों पर टिकाकर चारों टायर रिम समेत चुरा ले गए।

गाड़ी के मालिक फूलचंद ने बताया कि उसने रात करीब 9 बजे अपनी कार सड़क किनारे खड़ी की थी, लेकिन जब सुबह काम पर जाने के लिए कार के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी के चारों टायर रिम समेत गायब थे और कार पत्थरों के सहारे टिकी हुई थी।

फूलचंद के अनुसार उसे लगभग 60-70 हजार रुपए का नुक्सान हुआ है। उसने घटना की सूचना पुलिस चौकी डगशाई को दी है। वहीं चौकी प्रभारी अशोक से जब संपर्क किया तो उन्होंने खुद मौके पर जाकर तफ्तीश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

