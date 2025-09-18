Chamba: कार खाई में गिरी, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर घायल

चम्बा जिले के सलूणी उपमंडल के वांगल-मंगलेरा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार दम्पति की मौत हो गई।

चम्बा (काकू): चम्बा जिले के सलूणी उपमंडल के वांगल-मंगलेरा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार दम्पति की मौत हो गई। इसके अलावा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मैडीकल कालेज चम्बा में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रैफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है।

वीरवार को गगलू गांव का घिसो अपनी धर्मपत्नी रजनी और बेटे मुकेश के साथ कार में सवार होकर अपने रिश्तेदार से मिलने के बाद वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान मंदरोड़ी नाला के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत राहत व बचाव कार्य आरंभ किया और पुलिस को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को घायलावस्था में उपचार के लिए मैडीकल कालेज चम्बा भिजवाया, जहां चिकित्सक ने घिसो और रजनी को मृत घोषित कर दिया। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि दुर्घटना को लेकर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मैडीकल कालेज चम्बा में शवगृह में रखवा दिया है।