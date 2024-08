Himachal: कैबिनेट मीटिंग में खुला नौकरियों का पिटारा, लोक सेवा आयोग करेगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का संचालन

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 06:36 PM

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक विभिन्न विभागों में करीब 1000 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक विभिन्न विभागों में करीब 1000 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीन लाने की स्वीकृति दी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया, जिसमें 14 चिकित्सा अधिकारियों, 4 मनोचिकित्सक, 4 नैदानिक मनोवैज्ञानिक, 300 स्टाफ नर्स, 2 रेडियोग्राफर, 47 वार्ड ब्वॉय, 4 ऑप्रेशन थियेटर सहायक, 2 ट्रांसप्लांट समन्वयक, 10 डेटा एंट्री ऑप्रेरटर, 5 चतुर्थ श्रेणी, 40 सफाई कर्मी और 30 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पैशियलिटी चामियाना में 489 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। इसमें आईजीएमसी शिमला में 21 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों और चामियाना में 7 सुपर-स्पैशियलिटी चिकित्सा अधिकारियों के पद शामिल हैं।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करने के उद्देश्य से शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण सैल बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में सहायक जिला अधिवक्ताओं के 12 पदों के सृजन और भरने, हमीरपुर जिले में कंझियाण, समीरपुर और भरेड़ी में नए खोले गए जल शक्ति उपडिवीजन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पद, कांगड़ा जिले में नई खोली गई भड़ोली उपतहसील में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद, वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पद और हमीरपुर जिले में नए बनाई गई पुलिस पोस्ट गलाेड़ के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन और भरने की स्वीकृति दी है।

